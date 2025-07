Emergenza incendi, a Manfredonia le fiamme devastano l'oasi del lago

L'oasi di Lago Salso, alle porte di Manfredonia, è una delle zone umide e più estese d'Europa. Circa 1300 ettari di vegetazione, 1000 già andati distrutti nelle fiamme, che da una settimana ormai mettono a rischio anche la sopravvivenza della fauna che la popola, a partire dalle 250 specie di volatili che vengono a nidificarvi. Un disastro ambientale provocato, purtroppo dalla mano dell'uomo. "È chiaro che dietro questi atti, ci sono dei pazzi, ci sono dei criminali che mettono, a dura prova il la stabilità, anche l'equilibrio, di una risorsa così importante. Però non dobbiamo lasciarci impaurire, ma dobbiamo far sentire la nostra forza e la nostra voce, il nostro grido." E mentre le forze dell'ordine cercano di capire quali siano gli interessi che muovono i piromani, vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, della Paser e personale dell'Arif, si danno il cambio tra i canneti ormai carbonizzati, aiutati dall'alto, dai Canadair che arrivano da Roma o Genova. Dalla prossima settimana Amendola, una conquista per una regione che, nonostante la puntuale emergenza estiva, non riesce ancora a dotarsi di una propria flotta di mezzi antincendio. Piero Ancona, Sky TG 24, Manfredonia, Foggia. .