Emergenza incendi, è allerta rossa in Sardegna

Non dà tregua l'emergenza incendi in Sardegna, dopo il devastante rogo che domenica ha colpito la spiaggia di Punta Molentis a Villasimius, sono almeno tre i nuovi fronti attivi alimentati dal maestrale e dalle alte temperature. La Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa per tutta la costa orientale dell'Isola, con rischio estremo di propagazione del fuoco, mentre l'allerta rimane arancione nel Nord-Ovest, nel nuorese e nel Sud-Ovest. Si contano ancora i danni dell'incendio a Villasimius che ha devastato circa 100 ettari di bosco e distrutto decine di auto parcheggiate accanto alla spiaggia, facendo vivere momenti di terrore agli oltre 200 bagnanti fuggiti via mare. Intanto a Orosei, nel nuorese, le fiamme hanno raggiunto le abitazioni, evacuate diverse case e un resort in località Sos Alinos. Circa 150 le persone messe in salvo, mentre le fiamme vengono domate da Canadair e squadre di terra. Intanto nella costa nord-occidentale, un allevatore è rimasto ustionato mentre cercava di salvare la propria azienda agricola, da un vasto incendio che sta mandando in fumo le campagne attorno a Osilo, nel sassarese. Sul posto stanno intervenendo due Canadair, un Super Puma, un elicottero della flotta regionale e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Chiusure precauzionali anche a Dorgali, dove con un'ordinanza urgente è stato vietato l'accesso a diverse cale dell'Isola, interdetti anche i litorali di Berchida e Capo Comino nel comune di Siniscola. Le autorità invitano alla massima prudenza, le condizioni meteorologiche, spiegano i bollettini ufficiali, potrebbero far degenerare in pochi minuti roghi di difficile controllo. .