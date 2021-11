Emergenza virus, Crisanti: accorciare durata green pass

Qui c'è sicuramente un disallineamento temporale tra la durata del Green Pass, che probabilmente verrà portata addirittura a 18 mesi, e la durata della vaccinazione. Nel senso che dopo sei mesi la protezione contro l'infezione diminuisce dal 95% a circa 40% e la protezione contro le complicazioni gravi della malattia diminuiscono dal 90 al 65%. Quindi questo significa che le persone dopo sei mesi, sebbene non siano.. siano scarsamente protette contro l'infezione, sono ancora abbastanza protette contro le complicazioni gravi. Quindi, diciamo, non è vero che il vaccino dopo sei mesi non funziona più. Dopo sei mesi una persona vaccinata può infettarsi e può trasmettere la malattia e questo chiaramente è in contraddizione con la durata del Green Pass.