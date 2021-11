Emergenza virus, in Veneto 734 nuovi contagi nelle 24 ore

"Siamo arrivati ai 700 e oltre, eravamo fermi ai 350. D'altra parte, vediamo comunque un contenimento ancora, per quanto riguarda la parte ospedaliera, di ricovero, sia in area intensiva che in area non critica e questo insomma, ci fa ben sperare". Vicenza, Padova, Verona ma anche province fino a pochi giorni fa risparmiate, come Rovigo e Belluno. In Veneto, da martedì 2 novembre, il bollettino indica oltre 700 nuovi contagi nelle 24 ore, quasi il doppio rispetto a fine ottobre. In aumento anche i ricoveri, in tutto 228 nei reparti di non criticità, 45 nelle terapie intensive degli ospedali regionali. "Gli ultra 80enni con pluripatologie che sono vaccinati, ma vaccinati della prima ora, quindi sono già passati...". "Oltre sei mesi fa". "Sì, oltre sei mesi, anzi siamo quasi agli otto, mentre il dato da sottolineare è che i soggetti non vaccinati hanno un'età media molto più bassa, sono intorno ai 60 anni". In Friuli Venezia Giulia, su 22.660 tamponi sono state riscontrate 483 nuove positività al Covid, il triplo rispetto alla giornata di mercoledì, sottolinea la Regione, che collega l'aumento dei contagi alle recenti manifestazioni di protesta. Numeri in crescita nelle regioni di Nord-Est dunque, ma nulla a che vedere con quelli del 2020. Il 3 novembre di un anno fa, in Veneto si registravano oltre 2.500 nuovi casi nelle 24 ore, i ricoverati erano quasi 1.400, ovvero cinque volte quelli attuali. Il sistema ospedaliero regge, grazie soprattutto al piano vaccinale. "Il virus circola, sta circolando, sicuramente la stagione autunnale e invernale non ci aiuta per i virus respiratori, quindi massima attenzione, quindi evitare gli assembramenti, utilizzo della mascherina soprattutto all'interno, igienizzazione delle mani e poi procedere il più possibile con la campagna di vaccinazione".