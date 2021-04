Emergenza virus, le ipotesi la vaglio per le riaperture

Non esiste ancora una data certa per le riaperture. Ci sono varie ipotesi sul tavolo ma tutto dipenderà ovviamente dai dati epidemiologici e dalla campagna vaccinale. Allora andiamo a vedere quali sono le ipotesi sulle quali si sta ragionando. A cominciare dalle riaperture legate ai ristorante. Si sta ipotizzando che si possa riaprire anche la sera con uno spostamento dell'orario del coprifuoco dalle 22 a mezzanotte. Privilegiando ovviamente gli spazi aperti e sospendendo, è una delle ipotesi, la tassa di occupazione del suolo pubblico. C'è un punto che in questo momento sembra un punto fermo ovvero il si incassato dalla FIGC, il si del Governo ad una riapertura dello Stadio Olimpico al 25% per gli Europei del 2021. Per le 4 partite che appunto lo stadio Olimpico ospiterà a giugno. E bene, questo ovviamente porta con sé tutta una serie di altre valutazioni, per la verità in questi giorni sono state anche polemiche, legate alle riaperture di cinema e musei. E in che direzione in questo caso si sta andando? Beh, il Ministro della Cultura Franceschini vorrebbe aumentare la capienza massima di cinema e musei del 50%, al momento siamo al 25%, aumentare il numero di spettatori al chiuso a 500 spettatori, allo stato siamo a 200 spettatori e 1000 spettatori all'aperto. Sarebbe obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 e anche la prenotazione sarebbe obbligatoria. Per quanto riguarda invece le palestre e le piscine su cosa si sta ragionando? L'indirizzo in questo momento è che si torni solo ad allenamenti individuali, che si tengono a distanza di 2 mt per quanto riguarda le palestre di 10 mt quadri in piscina. Altro capitolo rovente, in questo momento, visto che si sta andando anche incontro all'estate è quello del Turismo. Per esempio le isole Covid free. Una delle ipotesi è di vaccinare tutti gli abitanti delle piccole isole in modo da incrementare e agevolare appunto il turismo in queste isole. Così un'altra ipotesi al vaglio è quella di vaccinare tutti gli operatori del turismo dopo gli over 80 e dopo le categorie fragili. E poi un'altra ipotesi al vaglio è di rendere le cancellazioni e i cambi data sostanzialmente gratuiti, quindi senza penale. Vediamo qualche esempio come si sta organizzando la Riviera Romagnola, la stagione partirà il 29 maggio. In questo caso e si stanno organizzando le spiagge In modo tale che gli ombrelloni, di fatto, abbiano uno spazio di 12 metri quadri. Le città d'arte, una su tutte per esempio Firenze. La direzione in cui va Firenze è di rendere scontati gli ingressi ai musei e di mettere a disposizione dei turisti un'applicazione per scegliere tour alternativi, soprattutto per evitare quelli più affollati e quindi evitare assembramenti.