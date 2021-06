Emergenza virus, primo caso variante indiana in palestra

S'intravede la zona bianca tra i colpi di scena di una campagna vaccinale che ne è la garanzia. Prima la regione Lombardia decide di sospendere i vaccini diversi agli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose di AstraZeneca per cautelare i cittadini, che poco dopo rassicura con un comunicato: la campagna prosegue con i vaccini eterologhi, quindi con Pfizer o Moderna. Nessuno stop ma le dosi saranno somministrate a tutti anche se differenti. Nulla cambia invece per chi ha più di 60 anni. Una decisione che segue la circolare ministeriale e il parere dell'AIFA. Dopo tanti mesi trascorsi in zona rossa l'atmosfera della metropoli lombarda è vivace ma il focolaio in una palestra preoccupa. 10 i casi accertati, uno di variante indiana. 140 persone sono state contattate e sottoposte a tampone. Si attendono gli esiti degli altri test. Lunedì non ci saranno più limiti ai movimenti notturni, discoteche che riaprono anche se col divieto di ballo. Bar e ristoranti non avranno più restrizioni. Tra fiere e convegni gli eventi sono da riorganizzare in una città che freme, con la notte libera tornano la musica e i concerti. "Partiremo, diciamo, potendo stare anche dentro, con tavoli da 6, fuori invece numero illimitato di persone e senza il coprifuoco, quindi potremo ritardare un pochino i nostri spettacoli, dalle 20 si andrà alle 20:30, dalle 22 alle 22:30, questo da luglio in poi".