Emergenza virus, riapre il museo egizio a Torino

Ve lo dico all'egiziana che speriamo porta bene: una vehem mesut, una nuova nascita che sia davvero una ripartenza. Arrivati alla quarta riapertura in undici mesi è giusto pure leggere i geroglifici per augurarsi che questa possa essere l'ultima, quella definitiva. Il museo Egizio di Torino spalanca di nuovo le tue porte, sebbene, con numeri contingentati, prenotazione on-line obbligatoria e un massimo di 1.300 visitatori al giorno, weekend compresi, questa volta, su una capacità di 13.000 in tempi pre-Covid. Quello su cui noi vogliamo molto investire adesso è che, gradualmente, si ritorni ad una normalità, abbiamo lavorato tantissimo in questi mesi, perché abbiamo parlato di ricerca, abbiamo lavorato nuove modalità di comunicazione, però ora vogliamo anche tornare a svolgere, come dice il Ministro Franceschini, il nostro servizio essenziale in presenza, quindi in piena sicurezza, siamo pronti a ri-accogliere i nostri visitatori. Anche perché le chiusure ripetute durante la pandemia hanno avuto un costo pesante che si riassume in questi numeri: il 70% di calo dei ricavi, 72% di calo del pubblico, ovviamente, 180 giorni di chiusura nel 2020 e 15 di apertura nel 2021 di cui non ho ancora evidentemente i dati perché sono solo 4 mesi, parlo di dati di bilancio, però il 35% di costi in meno ma ballano comunque dei soldi. Abbiamo ricevuto dei ristori importanti per la parte 2020: maggio marzo, cioè, marzo-maggio. Aspettiamo di capire che cosa ci potrà essere dato per il 2021. Nel frattempo gli amanti del museo, seppur timidamente, in questa prima giornata sono tornati con entusiasmo. Era da tempo che si aspettava che riaprissero i musei oggi è una grande grande giornata, direi. Se dovesse descrivere con un aggettivo questa giornata, questa visita? Beh, questa visita oggi è consolatoria, sicuramente.