Emergenza virus, sindacati: a scuola solo con garanzie

In vista del rientro in presenza al 50% delle superiori, ad oggi confermato per il 18, il confronto si infuoca. In base ad un sondaggio della CISL il 96% dei dirigenti scolastici per loro le azioni messe in campo per la ripresa delle attività didattiche sono nulla o poco efficaci. Garanzia e certezze di rientrare in sicurezza per una scuola che deve essere fatta in presenza, questo non da adesso, ma dal primo momento, garantendo un tracciamento degli studenti e dei docenti di tutto il personale che all'interno della scuola per una sicurezza di tutti. Garantire il tracciamento di mille più studenti di un liceo, questo è il problema. Si vuole tornare a scuola ma lo si vuole fare in sicurezza. Sarebbe meglio per tutti cercare di rientrare anche con percentuali inizialmente più basse ma con un turno unico. Il problema principale rimane quello dei trasporti, giudicato insufficiente, inefficiente alle esigenze imposte dalla pandemia. Il problema è che a scuola ci si arriva coi mezzi pubblici, specie alla scuola superiore, che è meno diffusa sul territorio e si torna a casa con mezzi pubblici e quindi questo è il veicolo della diffusione del contagio. Poi c'è la questione dello scaglionamento degli ingressi, dell'orario. Si pensa che possa essere più utile anticipare le fasce orarie di ingresso alle 7.30 fino alle 9.30. In piazza insieme ai sindacati anche i genitori e gli studenti. Che cosa chiedono i ragazzi per tornare in aula in sicurezza? Il nostro obiettivo principale è quello di poter tornare in presenza, perché sappiamo benissimo che la didattica a distanza andava bene in un periodo di emergenza, ma adesso che ci sarebbero le condizioni, se ci fosse la volontà politica, vogliamo poter tornare finalmente in presenza.