Emergenza virus, Skytg24 nella terapia intensiva di Bergamo

Maria, un nome di fantasia, ha 48 anni, è arrivata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo il 15 novembre con una polmonite bilaterale da Covid. Il 16 è stata trasferita in terapia intensiva, intubata e pronata. Anche il marito è positivo. Entrambi avevano deciso di non vaccinarsi. Maria ha chiesto scusa ai medici prima di essere sedata: avevo paura del vaccino, qui però è molto peggio. Il Direttore delle terapie intensive, Luca Lorini, ci fa entrare nel suo reparto dedicato ai malati Covid e ci spiega, con chiarezza chi viene ricoverato qui. Sono sette i letti occupati, il reparto è pieno. "La popolazione è eterogenea per età, per tempo di degenza. L'unica cosa che hanno in comune, è che non hanno fatto il vaccino." È mattina, è il risveglio, ma il tempo qui, sembra non passare mai, tra i rumori dei macchinari e il lavoro senza sosta di medici e infermieri, le cure sono intensive sempre. "In Lombardia, in questo momento, i numeri sono assolutamente accettabili e stiamo costruendo, comunque, delle ipotesi, ovviamente, che prevedano che possano salire i numeri dei pazienti che arrivano in ospedale e che arrivano in terapia intensiva. La cosa è molto semplice, noi possiamo arrivare, come quella volta là, da 55 pazienti che abbiamo oggi nelle terapie intensive in Lombardia, a 1400 pazienti nelle terapie intensive. Che cosa vuol dire questo? Che ogni volta che prendiamo un pezzo delle nostre aree e la dedichiamo ai pazienti Covid, stiamo sottraendo le cure e la possibilità di operare gli pazienti, che hanno altre patologie, altrettanto importanti." Ci sono due donne vicine di letto, hanno entrambe 65 anni, una è qui da sette settimane, l'altra è arrivata cinque giorni fa. Un uomo di 55 anni, è qui da due mesi. Un altro, più giovane, vorrebbe dirci qualcosa, ma ha una tracheotomia, non può parlare.