Emergenza virus, stop fermate metro e varchi nel week end

Sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:00 saranno chiuse le fermate metro di piazza di Spagna Flaminio, per tutto il fine settimana saranno contingentati poi gli accessi sulle principali vie dello shopping, con varchi che ha raggiunto un livello di saturazione, distribuiranno le persone sulle strade limitrofe, sono alcune tra le nuove misure anti assembramento decise dal comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantidosi, sorvegliati speciali anche i principali parchi della capitale, Villa Ada, Villa Borghese, Villa Panfili e il litorale e saranno 4 i punti di regolamento degli eccessi nella zona di via del corso e tridente nel weekend, al centro della capitale, in piazza del popolo, piazza di Spagna, largo Goldoni e largo Chigi, verranno presidiati dalla polizia locale e dalla protezione civile e quando dall'elicottero delle telecamere della sala operativa della questura, verrà segnalata una saturazione della strada, i varchi indirizzeranno le persone sulle vie adiacenti. La regione Lazio si prepara a varare un'ordinanza anche per la chiusura nei giorni festivi e prefestivi di maxi store, grandi strutture di 2500 metri quadri ad'eccezione delle rivendite di generi alimentari, tabaccai e le farmacie. Si ragiona poi sull'ipotesi di una chiusura dei mercati non alimentari nei festivi, ribadendo il rigoroso rispetto delle misure anti covid nelle strutture che resteranno aperte.