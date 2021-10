Si trovavano all'interno di un'automobile, davanti al civico di un'abitazione, quando sono stati raggiunti da alcuni colpi di pistola. Sono morti così, due ragazzi incensurati di Portici, studenti, Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro di 26 e di 27 anni. A sparare è stato il proprietario una villetta. Vedendoli fermi davanti alla sua casa, li avrebbe scambiati per ladri, per due malintenzionati che stavano progettando di mettere a segno una rapina. È successo, in tarda serata, nel quartiere San Vito a Ercolano, in provincia di Napoli, in una zona poco trafficata. Le indagini sono in corso per ricostruire il tragico episodio. Le due vittime si sarebbero fermate a chiacchierare, prima di rientrare a casa, dopo una partita di calcetto. Vicino al luogo del duplice delitto, ci sono Infatti alcuni campetti, dove i ragazzi giocano a pallone. La pistola dell'uomo era legalmente detenuta. Secondo quanto ricostruito, nella zona si sarebbero verificati diversi furti di auto e questo potrebbe aver portato il proprietario dell'abitazione, a pensare che i due non si trovassero lì per caso, ma che fossero intenzionati a commettere qualche reato. L'uomo che ha sparato ai due giovani, è un camionista di circa 60 anni con moglie e figlia. Il rumore degli spari ha svegliato alcuni vicini: credevo si trattasse di fuochi d'artificio, ha raccontato un testimone. Le salme sono state trasportate all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Napoli, a disposizione del PM per gli accertamenti autoptici.