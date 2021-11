Ergastolo per Igor, parla moglie barista ucciso Budrio

"Grazie alla gente che mi vuole ancora bene sono andata avanti, però mi trovo da sola." E' rimasta dietro al bancone, lì dov'era il marito anche la sera in cui nel bar entrò Igor il russo. Sono passati più di 4 anni e mezzo ma nella testa e nel cuore tutto si è fermato a quel colpo di pistola. "Non auguro a nessuno quello che mi ricordo io, mi ricordo attimo per attimo, però più ci penso e più sto male." Negli occhi di Maria Sirica la sequenza ripresa dalle videocamere nel locale. Norbert Feher, alias Igor il russo, tenta una rapina con un fucile che Davide Fabbri riesce a strappargli dalle mani. La colluttazione poi l'aggressore estrae una pistola, spara e si allontana. "Mi è stato strappato mio marito da vicino, sono rimasta proprio sola, sola, sola. Adesso non c'è neanche più il suo papà che è morto di crepacuore, grazie a Igor." L'omicidio di Davide Fabbri, barista di Budrio, una settimana dopo quello di Valerio Verri, volontario della Guardia Ecologica e il tentato omicidio di un agente provinciale. Nell'aprile del 2017 il serbo Norbert Feher ha seminato il terrore in queste campagne, tra le province di Bologna e Ferrara. La gigantesca caccia all'uomo, la fuga in Spagna, altri omicidi poi l'arresto dopo una latitanza di otto mesi. La giustizia italiana lo ha condannato all'ergastolo, ora che la Cassazione ha respinto il suo ricorso, la pena è definitiva. "Da un po' di sollievo per non mi da più Davide indietro. Io certamente, il mio parere rimane sempre lo stesso, una persona così non dovrebbe esistere." Feher aveva avuto un espulsione dal nostro paese, non doveva trovarsi qui, dice Maria. Sulla vetrina non ha mai staccato il manifesto che chiede giustizia per il marito. "Io spero che non ci devono essere più delle persone come Igor, che lo Stato fa valere veramente la legge come c'è scritto, che non ci sono delle altre persone che soffrono come stiamo soffrendo noi, tutte le famiglie colpite.".