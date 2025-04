In occasione dei funerali di Papa Francesco il corteo funebre attraverserà le strade di Roma. La partenza avverrà dalla Basilica di San Pietro in direzione di Corso Vittorio Emanuele per poi superare Largo di Torre Argentina e raggiungere piazza Venezia. La Salma di Papa Francesco sfilerà anche vicino al Colosseo, proseguendo infine per via Labicana fino a terminare nei pressi della Basilica di Santa Maria maggiore. .