Il vulcano Etna non ha ancora interrotto la sua attività eruttiva. In corrispondenza dei crateri sommitali è stato infatti registrato un aumento di esplosioni e una fuoriuscita di magma dalla fessura prodotta dall’eruzione avvenuta l’8 febbraio. A quota 1800 metri la prima colata di lava si è invece solidificata trasformandosi in roccia.