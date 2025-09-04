Esame di maturità, al via riforma: l'orale sarà obbligatorio

Tornerà a chiamarsi esame di maturità, per restituire alla prova quel valore di rito di passaggio tra un'età e l'altra, secondo il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il provvedimento sulla riforma dell'esame di maturità, composto di 7 articoli, ridisegna la struttura delle prove finali e punta a potenziare la funzione formativa, culturale e orientativa dell'esame. Nessun cambiamento per le prove scritte, le novità riguardano soprattutto l'orale. Il colloquio si concentrerà su 4 discipline che rappresentano le competenze fondamentali e caratterizzanti del percorso di studio. Sarà bocciato chi si rifiuterà di sostenere la terza prova orale, dopo i casi di alcuni studenti che durante la maturità di quest'anno, per protesta contro il sistema di valutazione, hanno scelto di fare scena muta. Solo con il regolare svolgimento di tutte le prove, 2 scritte a carattere nazionale e un colloquio, l'esame di maturità è superato. Se un candidato si rifiuta di sostenere una delle prove l'esame non è considerato valido. Previsti ritocchi anche ai voti. Dovrà sostenere una prova di riparazione con un elaborato sulla cittadinanza chi invece ha 6 in condotta. I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, i PCTO, cambiano nome in percorsi di scuola lavoro, che si svolgeranno durante i 5 anni e accresceranno l'esperienza del curriculum degli studenti. Novità anche per la commissione d'esame, che sarà composta da due commissari esterni e due interni per ognuna delle due classi Silvana Versa, Sky TG 24. .