Esame di maturità, al via riforma: l'orale sarà obbligatorio

00:01:35 min
|
23 minuti fa

Tornerà a chiamarsi esame di maturità, per restituire alla prova quel valore di rito di passaggio tra un'età e l'altra, secondo il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il provvedimento sulla riforma dell'esame di maturità, composto di 7 articoli, ridisegna la struttura delle prove finali e punta a potenziare la funzione formativa, culturale e orientativa dell'esame. Nessun cambiamento per le prove scritte, le novità riguardano soprattutto l'orale. Il colloquio si concentrerà su 4 discipline che rappresentano le competenze fondamentali e caratterizzanti del percorso di studio. Sarà bocciato chi si rifiuterà di sostenere la terza prova orale, dopo i casi di alcuni studenti che durante la maturità di quest'anno, per protesta contro il sistema di valutazione, hanno scelto di fare scena muta. Solo con il regolare svolgimento di tutte le prove, 2 scritte a carattere nazionale e un colloquio, l'esame di maturità è superato. Se un candidato si rifiuta di sostenere una delle prove l'esame non è considerato valido. Previsti ritocchi anche ai voti. Dovrà sostenere una prova di riparazione con un elaborato sulla cittadinanza chi invece ha 6 in condotta. I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, i PCTO, cambiano nome in percorsi di scuola lavoro, che si svolgeranno durante i 5 anni e accresceranno l'esperienza del curriculum degli studenti. Novità anche per la commissione d'esame, che sarà composta da due commissari esterni e due interni per ognuna delle due classi Silvana Versa, Sky TG 24. .

Ucciso a coltellate a Napoli, moglie: "Mi sono difesa"Ucciso a coltellate a Napoli, moglie: "Mi sono difesa"
cronaca
Ucciso a coltellate a Napoli, moglie: "Mi sono difesa"
00:01:26 min
| 23 minuti fa
cronaca
Anna Foglietta sostiene la Palestina a Venezia
00:01:00 min
| 52 minuti fa
Timeline, la morte di Giorgio ArmaniTimeline, la morte di Giorgio Armani
cronaca
Timeline, la morte di Giorgio Armani
00:28:38 min
| 23 minuti fa
Chi è Nigel FarageChi è Nigel Farage
cronaca
Chi è Nigel Farage
00:02:00 min
| 1 ora fa
Il direttore di Skytg24 Giuseppe de Bellis ricorda Giorgio ArmaniIl direttore di Skytg24 Giuseppe de Bellis ricorda Giorgio Armani
cronaca
Il direttore di Skytg24 Giuseppe de Bellis ricorda Armani
00:01:06 min
| 1 ora fa
Simonetta Vian, redattrice Harper's Bazar, ricorda Armani come: "Il signore della moda"Simonetta Vian, redattrice Harper's Bazar, ricorda Armani come: "Il signore della moda"
cronaca
Simonetta Vian, redattrice Harper's Bazar, ricorda Armani come: "Il signore della moda"
00:01:35 min
| 23 minuti fa
Giulia Crivelli, Il Sole 24 ore, racconta come quest'anno cadevano i 50 dalla fondazione della sua aziendaGiulia Crivelli, Il Sole 24 ore, racconta come quest'anno cadevano i 50 dalla fondazione della sua azienda
cronaca
Giulia Crivelli, Il Sole 24 ore, racconta come quest'anno cadevano i 50 dalla fondazione della sua azienda
00:01:43 min
| 23 minuti fa
Direttore Vanity Fair: chiunque riconosce il marchio Armani nel mondo, un miracoloDirettore Vanity Fair: chiunque riconosce il marchio Armani nel mondo, un miracolo
cronaca
Direttore Vanity Fair: Armani nel mondo, un miracolo
00:02:09 min
| 1 ora fa
Venezia, Foglietta e Laika fermate per sostegno a FlotillaVenezia, Foglietta e Laika fermate per sostegno a Flotilla
cronaca
Venezia, Foglietta e Laika fermate per sostegno a Flotilla
00:00:35 min
| 2 ore fa
cronaca
Morto Giorgio Armani: il re della moda aveva 91 anni
00:01:00 min
| 3 ore fa
Giorgio Armani: "Voglio vincere. Io sono uno sportivo"Giorgio Armani: "Voglio vincere. Io sono uno sportivo"
cronaca
Giorgio Armani nel 2015: "Voglio vincere, sono uno sportivo"
00:00:18 min
| 3 ore fa
ERROR! Papa Leone XIV, udienza privata con HerzogERROR! Papa Leone XIV, udienza privata con Herzog
cronaca
Papa Leone XIV, udienza privata con Herzog
00:01:53 min
| 3 ore fa
