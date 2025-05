Esercito, festa a Bari per il 164esimo anniversario sua costituzione

Prima l'omaggio ai caduti al sacrario militare, poi nella suggestiva cornice del lungomare, lo schieramento dei reparti e lo sfilamento dei mezzi e degli assetti tecnologici. L'Esercito sceglie la Puglia tra i suoi principali serbatoi di donne e uomini, per celebrare il centosessantaquattresimo anniversario della propria costituzione, una cerimonia ambientata purtroppo, in un contesto internazionale tutt'altro che rassicurante. "Preoccupa questo scenario internazionale?","Lo scenario internazionale al quale guardiamo con estrema attenzione ci preoccupa, come penso sia evidente, perchè le dinamiche in corso sono molto variabili, perché abbiamo anche il ritorno di alcune di alcune posture e anche di alcune logiche di sfide da grandi potenze e come sottolinea spesso il nostro ministro, non sempre le grandi, potenze coincidono con delle grandi democrazie o democrazie compiute. Tuttavia, senza allarmismi sappiamo che ci sono degli equilibri e sappiamo che insieme agli alleati e insieme all'Unione Europea siamo in grado di garantire stabilità ed equilibrio geopolitico." Al sottosegretario farà eco dal palco il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello, secondo il quale lo scenario internazionale ci porta a riflettere sulle nuove esigenze di difesa, il che non significa essere bellicisti, ma prepararsi al peggio e sperare sempre per il meglio. Addestramento, formazione e innovazione tecnologica. Le parole chiave in questo senso raccontate dalle eccellenze dell'Esercito che sfilano sul lungomare. .