Esito esami dopo mesi, Procura Marsala apre inchiesta

I pazienti hanno dovuto attendere quasi un anno per un referto. Uno di loro è deceduto prima di conoscere l'esito dell'esame istologico a cui si era sottoposto. Si chiamava Paolo Robino, aveva settantaquattro anni. Operato a settembre all'ospedale di Marsala per l'asportazione di un tumore, è morto a gennaio. Il referto è arrivato dieci giorni dopo. Ora anche la procura, quella di Marsala, vuole fare luce sull'ennesima falla nella sanità siciliana. L'inchiesta è partita dalla denuncia di una paziente oncologica di Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo. Il referto, sollecitato più volte e ottenuto solo otto mesi dopo e grazie all'azione del suo legale, le ha diagnosticato un tumore al quarto stadio, che nel frattempo ha prodotto metastasi. I pm hanno aperto un fascicolo con l'ipotesi di lesioni gravissime colpose e stanno cercando di ricostruire le responsabilità nella catena di ritardi. L'ospedale di Mazara in cui l'insegnante cinquantaseienne era stata operata, aveva richiesto l'accertamento istologico all'Asp di Trapani, che si era rivolta all'ospedale di Castelvetrano. Quando il caso è venuto alla luce alcune settimane fa, gli esami in attesa nel laboratorio di anatomia patologica a Trapani erano tremila, ora ne restano poche centinaia. Chi ha commesso errori dovrà risponderne, ha dichiarato il direttore generale dell'Asp di Trapani, Ferdinando Croce, assicurando che tutti gli arretrati del 2024 saranno smaltiti entro questo mese. Intanto al presidente della Regione siciliana Renato Schifani, hanno inviato una petizione centinaia di cittadini per denunciare la drammatica situazione in cui versa la sanità pubblica nella provincia e dopo un vertice negli uffici dell'Assessorato alla Salute, i manager dell'Asp di Trapani sono stati convocati a Palazzo D'Orleans. .