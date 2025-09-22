Esondano Seveso e Lambro, a Milano strade come fiumi

Con l'acqua fino alle ginocchia, i sacchetti dell'immondizia usati per proteggere le gambe e provare in qualche modo ad attraversare la strada da una parte all'altra. Siamo in zona Niguarda, a Milano, sommersa da acqua e fango dopo una nottata di pioggia incessante, oltre 200 millimetri caduti in poche ore e le due vasche di contenimento entrate in funzione che non sono bastate a contenere la piena di Seveso e Lambro, che sono esondati in più punti. "La macchina è proprio sommersa, c'è acqua dentro la macchina". "Visto che abbiamo questo problema, perché non è la prima volta che esonda e esonderà ancora, perché anche le vasche di laminazione sono straripate, io dico, intervenire come intervengono a Venezia, creare delle passerelle di alluminio pronte all'occorrenza, in modo tale che da un marciapiede all'altro si possa attraversare. Cioè, le idee ci sono, bisogna solo aver voglia di metterle in pratica". Il maltempo ha tenuto in scacco per ore molte zone della città, con strade chiuse, auto ferme in mezzo alla carreggiata, sottopassi allagati. Qui siamo in via Veglia, a nord di Milano. In questa scuola primaria circa 200 tra bambini delle elementari, insegnanti e personale didattico, non sono potuti uscire al suono della campanella. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno preferito attendere per effettuare l'evacuazione in condizioni di sicurezza. Vigili del Fuoco che sono stati impegnati senza sosta, con oltre 650 interventi in tutta la Lombardia. Ancora piogge sono attese nelle prossime ore, anche se meno intense, fanno sapere dalla Protezione Civile che ha confermato allerta Sky TG 24. .