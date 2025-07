Esplosione a Roma, intervista a Presidente V Municipio

Mauro Caliste, presidente V Municipio di Roma, ha commentato l'esplosione di una cisterna di gas in Via dei Gordiani: "Le prime informazioni dicono che stavano caricando il camion con i serbatoi che sono esterni. Nelle immediate vicinanze c'era un centro ricreativo che fortunatamente è stato evacuato. Al momento non riuscendo ad avvicinarci al luogo dell'incidente le informazioni sono frammentarie. Questo territorio è martoriato, c'è stato un grande incendio negli anni passati ad un demolitore di auto, un grande incendio al parco di Torre Spaccata, abbiamo continuamente voragini". .