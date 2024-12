Abbiamo chiesto ci sia un tavolo di confronto e una riflessione aperta su questo impianto, se è compatibile con il contesto in cui è inserito. Lo poteva essere, non lo so, 70 anni fa, però vista la prossimità alla ferrovia che c'era prima forse non lo era nemmeno all'epoca. Oggi credo che, alla luce di quanto è successo, occorra aprire una riflessione seria tra tutti gli attori istituzionali e anche l'operatore, il gestore dell'impianto stesso.