Esplosione Casertano, sindaco Marcianise: lutto cittadino

"Da quello che ci risulta l'incidente ha coinvolto cinque persone: due feriti, fortunatamente non gravi, e poi ci stanno queste tre persone che purtroppo sono decedute. Però non ci sono dispersi. Non ci aspettiamo ulteriori brutte sorprese". Chi erano le persone decedute? "C'era sicuramente il titolare dell'azienda e poi c'erano due operai che stavano lavorando per i lavori che stanno facendo al di sopra del silos che poi è esploso. Non sono cittadini di Marcianise però ovviamente lavorano nella nostra area industriale, per cui noi li sentiamo come nostri. Tant'è che istituiremo una giornata di lutto cittadino perché ci sembra doveroso nei confronti di queste persone che comunque lavorano qui da noi, comunque portano lavoro, comunque portano ricchezza al territorio". .