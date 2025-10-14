Esplosione casolare, Zaia: "Tragedia unica nel suo genere"

È una tragedia unica nel suo genere e ci lascia tutti sgomenti visto e considerato che non si può morire in questa maniera, tra l'altro facendo un lavoro che è a beneficio della comunità. Abbiamo notizie di un ufficiale giudiziario che, se non sbaglio un anno fa ha tentato lo sfratto e i tre fratelli che sono finiti peraltro anche un paio sopra il tetto, hanno comunque opposto resistenza. Sembra che avessero anche in quell'occasione minacciato di farsi saltare in aria e quindi immagino che prudentemente si sia pianificato uno sfratto in maniera, diciamo, professionale, con presenti le forze speciali dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri, aliquote della Polizia e poi i Vigili del Fuoco. Dai racconti che abbiamo, all'apertura della porta c'è stata l'esplosione, un'esplosione importante, come ripeto avvertita a chilometri di distanza.