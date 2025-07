Esplosione Lingotto, a Mazzè i funerali di Jacopo Peretti

La mamma Marzia, il nonno Severino, il papà Paolo e il compagno Gioele abbracciati da amici e conoscenti sul sagrato della chiesa parrocchiale. Tutta la comunità di Mazzè, piccolo centro del torinese, si è stretta intorno alla famiglia di Jacopo Peretti, il ragazzo di 33 anni morto nell'esplosione. della palazzina nel quartiere Lingotto, il 30 giugno scorso. Una morte per intossicazione dai fumi sprigionati dall'incendio ha rivelato l'autopsia mentre, ignaro, stava dormendo nella sua casa accanto all'appartamento in cui c'è stato lo scoppio. Alla fine della messa il suo compagno Gioele lo ricorda così "Per poco tempo che il destino ci ha lasciato, abbiamo riso, scherzato, viaggiato. Facevamo timidamente i nostri piani per il futuro, senza dirci che entrambi volevamo un futuro insieme, e soprattutto ci siamo voluti bene, che la terra ti sia lieve, ci rincontreremo sempre tuo, Gioele." A Mazzè il sindaco Marco Formia ha proclamato il lutto cittadino. "Per tutta la nostra comunità è un giorno molto complesso, molto difficile, perché abbiamo salutato un nostro giovane concittadino che ha perso la vita in circostanze ancora più drammatiche da quello che sembrava in un primo momento." Perché ad uccidere Jacopo non è stata una fatalità, ma Giovanni Zippo, guardia giurata 40enne che alle 3:10 di notte appiccò il fuoco nella mansarda in cui abitava la sua ex, mentre lei era in vacanza per fargliela pagare, per distruggere la sua casa e le sue cose, ha scritto Zippo in un scorsa e ancora ricoverato al CTO di Torino per le ustioni che si è provocato nell'appiccare l'incendio. Quando uscirà per lui si apriranno le porte del carcere. Massimo Postiglione, Sky TG 24, Mazz, Torino. .