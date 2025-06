Esplosione Napoli, ipotesi fuga di gas: un morto e 4 feriti

Si ipotizza un incidente legato al gas, ma tutte le piste restano aperte. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla violentissima esplosione avvenuta nel locale di un palazzo in via Peppino De Filippo a Napoli, nella zona di via Foria. La potente deflagrazione ha devastato un noto ristorante napoletano e parte di un edificio adiacente, di cui è crollato un solaio al primo piano. Il locale posizionato al piano terra era adibito a deposito-laboratorio dell'attività di ristorazione. La violenza dell'esplosione ha causato danni anche a un altro noto ristorante che si trova di fronte. Il bilancio è di un morto e quattro feriti, per fortuna nessuno di essi in pericolo di vita. La vittima è Giovanni Scala, 57 anni, lavorava all'interno del deposito esploso. Il suo corpo ormai esanime, è stato recuperato dopo circa tre ore di scavi dai Vigili del Fuoco, a causa della donna poi è stata miracolosamente estratta viva dalle macerie. Le lesioni sono gravi, ma non rischia la vita. La prima ricostruzione degli inquirenti, porta a una fuga di gas proveniente da alcune bombole collocate nel deposito usato come laboratorio. Ma l'inchiesta aperta farà luce sulla dinamica dei fatti. Gaia Bozza, Sky TG 24, Napoli. .