Esplosione palazzina nel Cuneese, un morto e nove feriti

Il tetto è rimasto su, ma questa palazzina di due piani è completamente sventrata. Siamo a Martina Po, paesino di 800 abitanti nel Cuneese. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per cercare eventuali persone sotto le macerie e poi mettere in sicurezza l'area dopo la violenta esplosione dovuta, con ogni probabilità, ad una fuga di gas. Nello scoppio è morto un uomo di 57 anni con problemi di disabilità. È rimasto schiacciato dalle mura collassate. Ferite anche altre 9 persone. La più grave è una donna di 63 anni che è stata trasportata d'urgenza al CTO di Torino con ustioni su tutto il corpo. "Ero in doccia e ho sentito un'esplosione fortissima. Sono ancora scioccato tutt'ora". "Un forte boato, e usciti di casa abbiamo visto prima un fumo bianco e poi successivamente un fumo denso nero, che proveniva dalla casa che iniziava a bruciare". Coinvolti nell'esplosione anche due vicini di casa della famiglia che abitava nella palazzina.: due immigrati di origine nordafricana, che sono stati i primi a prestare soccorso dopo l'esplosione, riportando ustioni e un'intossicazione a causa del fumo respirato. .