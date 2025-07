Esplosione Roma, Carabinieri: estratta persona viva da auto

"È stato molto importante il tempestivo intervento dei nostri Carabinieri che hanno estratto una persona viva da un'auto in fiamme, che è stata nell'immediatezza um messa su un'autovettura di servizio dei Carabinieri che l'ha condotta al primo, all'ospedale più vicino, in questo momento l'ospedale Casilino, dove la persona si trova ricoverata e in questo momento è in gravi condizioni. per fortuna stabile. Sono stati necessari diversi interventi di evacuazione. È stata la nostra prima preoccupazione è stata quella di mettere al riparo la popolazione civile. Sono state evacuate diverse abitazioni, è stato evacuato un centro estivo che si trovava proprio di fronte al distributore, che in quei minuti stava iniziando le attività. Quindi i bambini sono stati messi in salvo".