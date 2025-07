Esplosione Roma, Ciciliano: sistema emergenza subito in moto

"Si tratta di più di 20 feriti, la centrale operativa del 118 dell'ARES parla di più di 20 feriti in codici gialli e rossi, la fortuna ha voluto che questo impianto fosse abbastanza lontano da quelli che sono gli insediamenti abitativi e quindi forse questo è il motivo per cui il numero è stato particolarmente limitato. Il sistema di risposta all'emergenza si è messo immediatamente in moto, ma adesso fondamentalmente c'è da badare ai feriti che sono stati ovviamente ospedalizzati e poi ci saranno quelli che sono gli accertamenti di carattere giudiziario, ma questa è una cosa che non riguarda sicuramente il sistema di protezione civile. E questa è la stessa identica cosa, cioè sarà la magistratura a doversene, ovviamente fare carico per capire quelle che sono le cause e eventualmente fare in modo che questi eventi possano non più verificarsi". .