Esplosione Roma, la testimonianza di due ragazzi

"Allora Io ho visto soltanto un fumo nero che sono uscito dalla finestra, stavo facendo colazione, sono uscito dalla finestra, ho preso il telefono in mano e ho fatto il video, ho visto tutto tutto fumo. Dopo neanche un minuto sono rientrato dentro casa e ho sentito un'esplosione bruttissima dentro casa, era come se se mi era entrato qualcosa. Peggio del terremoto, si è sentita male mia zia che stava a 50 m da lì. Essere su casa che piangeva". "Stavo con nonna, la nonna pure era spaventata, tremava tutta, quindi un po' di ansietta ce l'ho avuta. Mi è venuto istintivo scendere per vedere che era successo. Il circolo sportivo pure Villa de Santis sembra che è distrutto, i campi da tennis distrutti, quindi è successo un bel casino".