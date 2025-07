Esplosione Roma, morto in ospedale uno dei due feriti gravi

Claudio Ercoli aveva 67 anni e lavorava nel distributore di benzina in via dei Gordiani dove venerdì mattina è avvenuta l'esplosione. È morto in ospedale, al Sant'Eugenio di Roma, dopo giorni di ricovero. Era arrivato con il 55% del corpo ustionato dalle fiamme, e per questo nelle ultime ore era stato sottoposto a un complesso intervento di cute omologa. "L'équipe medica e chirurgica ha messo in atto ogni possibile trattamento intensivo e specialistico ma le condizioni cliniche sono progressivamente peggiorate", ha spiegato in una nota la ASL Roma 2 esprimendo vicinanza alla famiglia. Diversi i messaggi di cordoglio che sono arrivati anche dalle istituzioni. Nei giorni precedenti gli inquirenti erano riusciti brevemente a parlare con Ercoli. "Ero nel gabbiotto, non mi sono reso conto di quello che stava accadendo", avrebbe raccontato il 67enne. Intanto proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Lunedì scorso c'è stato un primo vertice a Piazzale Sky TG 24. .