Esplosione Torino, le voci dei residenti del palazzo

Verso le tre di notte abbiamo sentito uno scoppio. E sono venuti giù i detriti, noi abbiamo visto un grosso polverone. E poi i vicini di fronte ci hanno detto scendete che c'è il fuoco. Che cosa ha sentito? Un botto molto forte e poi la puzza di fumo, io sono sceso più che altro per la puzza di fumo. Un grosso botto ho sentito, mi sono spaventato, ho dormito, all'inizio ho pensato che era un tuono, ma alla fine era un'esplosione perché sentendo le urla, altro non poteva essere. Io ho pensato subito ad una esplosione, infatti, allora poi sono sceso e ho visto che aveva già preso fuoco e quindi siamo scesi tutti quanti in strada. Odore di gas l'ha sentito? No, no, non non abbiamo proprio idea di una roba del genere.