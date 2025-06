Gli appartamenti coinvolti sono quattro, al momento. Gli accertamenti sono in corso, quindi dirvi cosa è capitato, esattamente dove è stata l'esplosione non si sa. Sono coinvolte tre scale del palazzo, che sono i civici 6, 8 e 10 che ovviamente sono stati sgombrati. Ci sono dei feriti già trasportati in ospedale e al momento sono, sarebbero cinque. E si sta valutando, insomma escludere la presenza di altri, quindi adesso l'emergenza, è capire quello. .