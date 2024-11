Una donna di 43 anni, ricercata a livello internazionale, è stata arrestata all’aeroporto di Fiumicino per le accuse di omicidio volontario e violazione della legge sulle armi. La donna è ritenuta affiliata all'organizzazione mafiosa georgiana 'Thieves in law' e dovrà scontare 21 anni di carcere per il suo ruolo nell'omicidio di un connazionale a Bari nel 2012.