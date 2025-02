Eruzione Etna, troppi curiosi sul vulcano: divieti ignorati

Sempre più persone salgono sull’Etna per assistere da vicino all’eruzione, spesso ignorando le restrizioni di sicurezza. Il Soccorso Alpino Guardia di Finanza impone una distanza minima di 500 metri dalla colata lavica, accessibile solo con guide, ma molti non rispettano le regole. Oltre alla lava incandescente, il freddo e la neve rappresentano un ulteriore rischio, rendendo l’abbigliamento adeguato essenziale. Alcuni sciatori si avventurano pericolosamente vicino ai flussi lavici, un’attività vietata ma difficile da controllare. Le autorità invitano alla responsabilità, mentre la lava continua a fluire senza minaccia immediata per le aree abitate .