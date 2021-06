Euro 2021, 15 ore di diretta ogni giorno su Sky

"Come racconteremo l'Italia Federico?" "La racconteremo come abbiamo imparato a fare nel nostro primo grande evento che è stato il mondiale 2006 ovvero con una presenza costante per tutta la giornata al fianco degli azzurri, quello che il nostro abbonato che il nostro pubblico si aspetta è proprio questa grande full immersion questa vita vissuta al fianco degli azzurri per tutta la durata dell'europeo e dunque avremo una presenza fissa con i nostri tre inviati con la nazionale, tutti i giorni ovviamente con la voce di Caressa e Bergomi che accompagnerà dopo aver accompagnato dalla Nazionale di Lippi in poi sempre i colori azzurri anche questa di Mancini avremo una nostra presenza dedicata sulle partite dell'Italia con le nostre telecamere con le nostre analisi che come sempre accompagnano la partita anche dal punto di vista tecnologico con Sky Sport Extra, sostanzialmente saranno 15 ore di diretta tutti tutti i giorni con diversi poi punti di vista relativi alla nazionale anche quelli che avremo a Roma nei nostri studi e a Casa Azzurri che è un po' il quartier generale che segue la nazionale in particolare dove giocherà ovvero per le prime tre giornate a Roma e poi ci sposteremo ovviamente con gli azzurri dove andranno augurandoci di ritrovarli ovviamente alla Final Four di Wembley.".