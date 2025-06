Euro 2032, Abodi a Sky TG24: Italia avrà cinque stadi

Il 2032 è una sfida già in parte vinta. Direi vinta perché l'Italia sarà, insieme alla Turchia, il paese organizzatore. La Federazione dovrà indicare alla UEFA i cinque stadi. Sappiamo che tre città sono sostanzialmente con un po' di vantaggi in una competizione che c'è. E quindi Roma Milano e Torino. Torino è uno stadio già pronto. Roma, lo stadio Olimpico dovrà fare qualcosa, anche se ci aspettiamo che nasca anche almeno un altro stadio a Roma. Napoli, è in competizione. Milano dovrà sciogliere l'equivoco di San Siro. .