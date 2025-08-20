Evasione a Napoli, riflettori sui problemi delle carceri

La fuga rocambolesca, durata poche ore dei due detenuti dal carcere di Poggioreale a Napoli, accende di nuovo i riflettori sulla drammatica condizione delle carceri. "62mila detenuti in Italia, 20mila detenuti stranieri, 17mila tossicodipendenti, 4200 malati di mente e per loro non ci sono risposte concrete, misure alternative" I due detenuti avrebbero, a quanto pare, pazientemente nel tempo scavato un buco nel muro della cella, poi sarebbero scappati eludendo i controlli calandosi con una fune, proprio come nei film. La fuga è durata poco, ma rimette al centro la questione sovraffollamento che in Campania sfiora il 138%, carenze di personale e condizioni di detenzione. Intervistiamo la provveditrice delle carceri della Campania, Lucia Castellano. "2100 persone sono 2100 persone. Cosa gli fai fare con delle strutture ancora coi ballatoi, è chiaro che stanno in stanza chiusi dentro e scavano il buco come hanno fatto. Allora ribaltare questa cultura, averne meno erano sei in quella stanza, questo posso dirlo, ce ne potevano entrare tre; quindi è chiaro che ammassati lì che scavano di nascosto, ci mettono dei mesi, è successo; quindi dobbiamo far sì che non succeda più; questo è un impegno naturalmente." Sulla questione intervengono anche le associazioni, che richiamano le istituzioni politiche a trovare. soluzioni. "Le soluzioni ci sono: ridurre il ricorso al carcere per reati minori, investire in pene alternative, rafforzare il personale, garantire più educatori, psicologi e magistrati di sorveglianza." .

