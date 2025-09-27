Ex Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenute

Doveva segnare il riscatto della siderurgia italiana ed invece la gara per la cessione dell'ex ILVA, rischia di certificarne definitivamente la crisi. Alla scadenza dei termini, le uniche offerte di acquisizione dell'intero complesso aziendale arrivano da due fondi statunitensi, Bedrock Industries e Flex Group, in cordata con Steel Business. Europe, non propriamente degli operatori del settore, quali sicuramente erano invece gli azieri di Baku Steel tiratisi indietro dopo il no della città di Taranto alla nave rigassificatrice che avrebbe dovuto alimentare i forni elettrici e gli indiani di Jindal Steel, che in dirittura d'arrivo hanno trovato più convenienti altri investimenti in Europa. Le offerte pervenute. ai commissari di acciaierie d'Italia in realtà sono 10. Le altre otto riguardano singoli asset del gruppo, che potrebbe essere anche venduto a pezzi. Lo decideranno gli stessi commissari che si sono presi del tempo per esaminare le offerte pervenute e quelle che dovessero eventualmente arrivare a tempo scaduto, con particolare attenzione agli aspetti occupazionali, alla decarbonizzazione e all'entità degli investimenti. Non si è fatta attendere intanto la reazione dei sindacati che parlano di offerte risibili prive di solidità industriale e progettuale. Un annunciato fallimento totale lo definisce la UILM, secondo cui solo la nazionalizzazione può evitare la chiusura dell'ex ILVA. .