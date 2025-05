Ex Ilva, il ministro Urso contro la Procura di Taranto: "Dice il falso"

"La Procura ha detto il falso" Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso replica da Fabriano alla Procura di Taranto che aveva smentito l'azienda e lo stesso Ministro, e riporta ai minimi storici rapporti sull'ex Ilva tra governo e magistratura. L'oggetto è sempre l'incidente all'altoforno 1 del siderurgico tarantino, ora compromesso, ribadisce il Ministro. Perchè i magistrati avrebbero negato i lavori di messa in sicurezza dell'impianto. "La Procura ha affermato in un comunicato ufficiale che nessuno aveva mai chiesto questa tipologia di intervento. I documenti che sono emersi in queste ore dimostrano il contrario. Ci vuole assolutamente che tutte le istituzioni, collaborino con piena lealtà istituzionale. Come in questo caso, purtroppo non è clamorosamente avvenuto, né pagheranno il costo, né purtroppo, la produzione, la possibilità di rilanciare lo stabilimento, ma anche migliaia e migliaia di lavoratori". La situazione è grave evidentemente, in discussione non c'è più solo la cessione agli azeri di Baku Steel, ma addirittura il futuro del siderurgico tarantino. Preoccupati ovviamente i sindacati che hanno chiesto di essere convocati con urgenza a Palazzo Chigi. .