Ex Ilva, per gli ambientalisti unica soluzione è chiusura

No all'accordo di programma e alla nuova Aia. Per le associazioni ambientaliste Taranto si salva soltanto chiudendo le fonti inquinanti dell'ex Ilva. "L'accordo di programma illustra una decarbonizzazione sulla carta, ma che in realtà non è possibile, non è fattibile in quanto non viene indicato quello che è il carbon budget disponibile per realizzare questa questa decarbonizzazione. E l'AIA che è il documento che autorizza di fatti quello che noi definiamo business as usual, cioè una produzione che è ancora a carbone e quindi ancora emissiva, con danni per l'ambiente e per la salute dei cittadini di Taranto e provincia". A Bari per le audizioni in Commissione Ambiente della Regione Puglia ci sono quasi tutte le anime dell'ambientalismo tarantino pronte a difendere ora più che mai, il diritto alla salute di una città che ha già pagato un prezzo altissimo. "Sia chiaro che noi riterremo responsabili tutti i firmatari dell'accordo, delle morti in eccesso che si dovessero verificare, rispetto all'attesa, che si dovessero verificare a Taranto nei prossimi decenni". Chiusura, bonifica e riconversione per gli ambientalisti c'è ancora tempo per voltare pagina, guardando magari alla RUR. "Dove la che è stato effettuato su Taranto del 2012 ad oggi, ha portato una reale riconversione di tutto il bacino della RUR, quindi non una sola città, ma addirittura una regione e ha raddoppiato i posti di lavoro. 24 Bari. .