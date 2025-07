Ex Ilva, presidio ambientalista davanti a comune Taranto

"Questo accordo di programma è solo carta straccia, non vale nulla, perché non ha un piano ambientale, non presenta un piano economico, non presenta un piano industriale, quindi è un accordo di programma che assolutamente non vale nulla". Per gli ambientalisti dunque solo carta straccia. In realtà, l'accordo di programma ridisegna il futuro dell'ex Ilva e della città, e ora rischia di essere approvato senza la firma di Taranto. È la conseguenza delle dimissioni del sindaco Pietro Bitetti, che continuano a dividere i tarantini riuniti in presidio davanti a Palazzo di Città. "Dire che lui si sia dimesso, semplicemente che non si prende la responsabilità delle contestazioni, ci sembra totalmente, come posso dire, il fallimento di una persona che si è candidata a sindaco e che dopo 50 giorni rinuncia al proprio mandato". La mobilitazione dei tarantini, ad ogni modo, non si fermerà alle conclusioni del vertice al MIMIT e chiama a raccolta questa volta anche i più giovani. "È un sintomo di rottura rispetto al passato, perché i desideri che si stanno facendo avanti sono quelli di una partecipazione che torni dal basso e soprattutto da ripensare i desideri e i nostri futuri. Quindi la libertà ad esempio di potercene andare, di poter tornare. Di non essere costretti ad andarcene perché la nostra città è invivibile, perché i nostri quartieri sono invivibili, perché la nostra vita quotidiana è ridotta a forme di dramma e di trauma determinati dall'impatto ambientale". .