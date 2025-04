Ex la pesta e cerca di buttarla giù: la storia di Gaia

"Io mi sono mostrata perché voglio fare un appello alle altre donne, che sono in questa situazione, come già ho detto di farsi sentire, di non tacere." Gaia è una sopravvissuta, ha un bambino piccolo e il suo ex compagno l'ha picchiata violentemente nella notte tra sabato e domenica. L'ex, insieme a due complici, avrebbe anche provato a buttarla giù dal belvedere di Pozzuoli. Ha denunciato ai Carabinieri e si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli, che anche con una diretta sui social, ha sollevato il caso insieme al sindaco di Bacoli, la città della vittima. Ha voluto mostrare le ferite, quelle esteriori. La vediamo in videochiamata perché è ancora molto scossa e oltre alle ferite esteriori a farle male sono quelle interiori. "Calci, pugni, mi tirava i capelli, mi strusciava per terra, non ricordo molto bene, comunque mi trovavo in un vortice." "E non era da solo." "No, era in compagnia di altre due persone. La paura ci sta perché è normale adesso pure solo se penso a quei momenti comunque c'ho il terrore e spero che piano piano con un percorso psicologico io riesco a stare meglio. Io mi sento sopravvissuta." Il deputato ha chiesto per lei protezione, visto che ci sarebbero ancora persone che potrebbero farle del male. "Questa persona in questo momento dove si trova e i suoi complici dove si trovano?" "Allora per quanto ne so io, lui, l'ex fidanzato, si trova a Poggioreale, i complici mi risulta che sono stati identificati, ma non sono stati arrestati e non sappiamo la motivazione onestamente." "Lei teme che possano farlo ancora?" "Sì, persone che l'hanno già fatto possono rifarlo sempre, per questo noi abbiamo chiesto un sistema di protezione per Gaia." .