Expo 2020 Dubai, ASI: lo Spazio unisce le persone. VIDEO

Lo spazio unisce le persone un po' come dire che la bellezza unisce le persone che altro non è che il claim della partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai al via il primo ottobre. Un titolo ammiccante quello del protocollo d'intesa tra Agenzia Spaziale Italiana e Commissario Expo per l'Italia, un titolo che vuole essere un programma. "Perché parlano di spazio? Samantha vi potrà dire quant'è bella quant'è bella l'Italia vista dallo spazio quanto quanto è unica meravigliosa e fragile. Rappresenteremo la nostra industria, rappresenteremo il mondo dell'università italiana che forma così bene le prossime generazioni, rappresenteremo i nostri enti di ricerca ovviamente le nostre istituzioni. Le cronache internazionali sono riempite delle avventure spaziali, noi vogliamo parlare di come queste sistema spaziale produce delle ricadute di interesse sociale, economico, sanitario, formativo, sulla terra." Il padiglione Italia sarà un hub di condivisione della conoscenza che promuoverà modelli formativi e innovativi, oltre che una collaborazione sui temi dello spazio con riguardo alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale."Perchè investire risorse nello spazio quando abbiamo questo problema impellente che oggi è veramente una minaccia per la civiltà che è il cambiamento climatico, c'è una sovrapposizione molto forte delle delle tecnologie, molto spesso con piccoli cambiamenti possono essere utilizzate sia per sfide terrestri eminentemente terrestri come il cambiamento climatico sia per le sfide della dell'esplorazione spaziale. Quante cose si possono fare utilizzando le tecnologie che si stanno sperimentando e per guardare al futuro della nostra terra bisogna rispettare lo spazio.".