Falsi vaccini, arresti e denunce della polizia a Palermo

Bastava pagare una mazzetta da 400 euro per farsi vaccinare, senza in realtà aver inoculato la dose. È successo a Palermo, dove gli uomini della Digos hanno fermato tre persone con l'accusa di falso, corruzione e peculato. Il provvedimento è scattato per un infermiere in servizio presso l'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo, Annamaria Lubrano, per il leader palermitano di no vax Filippo Accetta e per un imprenditore. Il modus operandi era semplice, chi non voleva vaccinarsi contattava Accetta che indicava il nome dell'infermiera dalla quale presentarsi. Quest'ultima, al momento dell'inoculazione, svuotava la siringa versando il medicinale su una garza e poi bucava il braccio del paziente con l'ago. Dopo si otteneva, senza alcun problema, il Green pass. Sono almeno undici gli episodi contestati ai fermati e otto le persone indagate a piede libero. Tra loro un'altra infermiera ed un poliziotto in servizio alla questura del capoluogo siciliano. "Un'operazione molto importante perché evidenzia, naturalmente, quella che è la nostra continua e costante attenzione e risposta all'incarico che il Governo del Paese ha dato alle forze di polizia di garantire che le misure anti Covid vengano rispettate integralmente, a partire dai controlli su strada che stiamo facendo dal 6 dicembre in modo costante, continuo, organizzato, che questi sono controlli che si vedono, e anche a quelli che non si vedono, che sono le attività investigative che poi emergono quando qua andiamo a concludere la parte delle operazioni che stiamo facendo". Le indagini non si sono ancora concluse, sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori la posizione di altri soggetti. Il giro di false vaccinazioni infatti potrebbe essere molto più grande di quanto scoperto fino ad ora.