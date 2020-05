Fase 2, tutto pronto a Milano per la riapertura dei negozi

Mascherina per tutti, guanti, distanze di sicurezza. In Lombardia nei negozi quello che vale per i dipendenti vale anche per i clienti, almeno fino al 31 Maggio prossimo. Tutti gli ambienti sono stati sanificati, le superfici trattate con una pompa bassa a pressione che nebulizza un prodotto che uccide i virus. I vestiti sterilizzati con il vapore e sarà così ogni giorno da lunedì in poi, anche se si vogliono misurare e poi non si comprano. L'11 Marzo, quando hanno abbassato la saracinesca, nelle vetrine c'erano ancora gli abiti invernali. C'erano i saldi invernali, quindi adesso riapriremo con l'estivo. Abbiamo perso una stagione. Patrizia, la responsabile di un noto negozio di abbigliamento di Corso Buenos Aires nel centro di Milano, è preoccupata più dalla psicosi che dal virus. Sono più preoccupata, non tanto per il virus, di quello che sarà, se la gente verrà, se ci sarà l'entusiasmo. Noi l'entusiasmo ce lo abbiamo.