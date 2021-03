Federalberghi: "Tampone rapido anche per alberghi italiani"

Noi contestavamo l'incoerenza di un provvedimento che, per l'italiano che rimane in Italia, non gli consente neanche di prendere un caffè al bar sotto casa, perchè durante il periodo di Pasqua saremo tutti in zona rossa, lo stesso Italiano basta che vada all'aeroporto, prenda un volo e vada in uno dei tanti paesi europei in Fascia C, per cui sono quasi tutti i paesi europei con un tampone in partenza e un tampone in arrivo. Noi non volevamo assolutamente fare una battaglia contro gli italiani che andavano all'estero, noi dicevamo "se il tampone vale per salire su un aereo e per andare all'estero, lo stesso tampone deve valere per chi si deve muovere in Italia, in un albergo italiano".