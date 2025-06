Femminicidi, autopsia: Martina Carbonaro non è morta subito

La morte di Martina Carbonaro non sarebbe avvenuta subito dopo i colpi subiti. È uno dei primi esiti dell'autopsia sul corpo della vittima. La quattordicenne è stata uccisa a colpi di pietra nell'ex casa del custode oggi abbandonata dello stadio Moccia di Afragola, la sera di lunedì scorso, a sferrare i colpi l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci che l'ha colpita ripetutamente dopo che lei aveva rifiutato un abbraccio. Poi l'ha trascinata sotto un cumulo di rifiuti trovati nella casa abbandonata. Almeno quattro i colpi sferrati secondo i consulenti della famiglia della vittima, secondo i quali c'è stato verosimilmente accanimento. "Fa specie la violenza sicuramente dei colpi che con cui è stata attinta Martina e i danni che hanno fatto. Le fratture craniche importanti, un'emorragia importante. Quanti colpi si è riuscito a quantificare? Guardi, al c'erano diversi colpi, ma al cranio diciamo i più importanti anche visivamente per quello che poi è stato visto sia all'esame esterno che all'esame interno sono 4." 12 i quesiti posti dal pubblico ministero cui deve rispondere l'esame autoptico. Ulteriori accertamenti disposti chiariranno la natura delle altre lesioni riscontrate sul volto e sul lato del capo della giovane vittima di femminicidio. Intanto Tucci, reo confesso, accusato di omicidio pluriaggravato, anche dalla crudeltà e occultamento di cadavere, è stato trasferito dal carcere di Poggioreale su richiesta del suo legale, perché giudicato non sicuro per lui e per la sua famiglia, in quanto avrebbe trovato ostilità da parte di altri detenuti. .