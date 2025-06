Femminicidi, dolore e rabbia a funerali di Martina Carbonaro

Un dolore sordo attraversa la città di Afragola. Fisso, come gli sguardi di tanti tra le migliaia di persone che gremiscono la piazza davanti alla Basilica di Sant'Antonio, dove si celebrano i funerali della 14enne Martina Carbonaro. La sua vita è stata spezzata il 26 maggio scorso dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, a colpi di pietra, dopo che lei aveva rifiutato un abbraccio. Era di spalle e lui l'ha colpita alla testa, ripetutamente. Poi, dice l'autopsia, è rimasta a terra agonizzante. Lui l'ha trascinata sotto un cumulo di detriti e l'ha lasciata lì. Al dolore sopraggiunge la rabbia, che si leva dalla piazza quando arriva il feretro della ragazzina. Ci sono le istituzioni, i famigliari e gli amici di Martina dentro la basilica. A ufficiare il rito l'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Don Mimmo Battaglia, che si è commosso più volte e ha avuto parole accorate e precise durante la sua omelia. Ha parlato apertamente di femminicidio, descrivendo gli uomini e i ragazzi che non sanno accettare un no. "E permettetemi di dire una parola soprattutto ai ragazzi. Di dire la mia preoccupazione soprattutto per quelli che non sanno più gestire la rabbia. È femminicidio. Chiamiamolo con il suo nome. Non è follia. Non è gelosia. Non è un rapus. È il frutto amaro di un'educazione che ha fallito. Di un linguaggio che normalizza la violenza". L'Arcivescovo ha richiamato tutti a una responsabilità collettiva e ha scandito: "Oggi accanto al dolore, io sento il dovere di dire basta. Basta parole deboli. Basta giustificazioni". .