Femminicidio Afragola, Martina uccisa dopo rifiuto abbraccio

Martina Carbonaro è stata uccisa a 14 anni dopo che aveva rifiutato un abbraccio del suo ex fidanzato, Alessio Tucci, 19 anni, che l'ha colpita la prima volta mentre era di spalle. Lo racconta lo stesso diciannovenne durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Le accuse per lui sono omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere. Non si sa se la ragazzina fosse ancora viva quando Tucci ne ha occultato il corpo tra i rifiuti della casa abbandonata all'interno dello stadio comunale di Afragola. L'autopsia prevista il 3 giugno chiarirà anche questo aspetto. "In seguito a questo confronto la ragazza aveva rifiutato un abbraccio e lui a quel punto ha avuto uno scatto d'ira e l'ha colpita con questa pietra. Ho rappresentato al giudice che a mio avviso questa casa circondariale, come è situata a ridosso della città, anche per i familiari che lo verranno a trovare, non è un posto sicuro". Dopo il femminicidio Tucci ha cancellato le chat dal suo telefono, nascosto quello della vittima in una intercapedine dopo aver buttato la SIM, fatto sparire la maglia che indossava sporca di sangue. Ha fatto una doccia, mangiato, poi è uscito con gli amici fino a tarda sera, quando è stato chiamato dal papà di Martina, allarmato perché la ragazza non tornava a casa, e ha partecipato alle ricerche, fingendo di cercarla. Il legale della famiglia della vittima ha scritto al Papa per chiedergli di ricevere i genitori di Martina.