Femminicidio Cagliari, ergastolo al marito

"Non cambierà quello che purtroppo per mia sorella non c'è più e non ci sarà. Però almeno per la giustizia sono molto soddisfatto." Andrea Deidda, il fratello di Francesca, ammazzata a martellate dal marito mentre dormiva sul divano, ha guardato negli occhi Igor Sollai, l'ex cognato e assassino, l'ha fatto durante la lettura della sentenza in aula, non ha trovato pace, ma giustizia. La Corte d'assise d'appello di Cagliari, presieduta da Lucia Perra ha deciso per l'ergastolo e un anno di isolamento, accogliendo tutte le richieste del pubblico ministero Marco Cocco sulle aggravanti, tutte tranne quella dell'omicidio per futili motivi. Da quanto ricostruito dagli inquirenti Igor Sollai, autotrasportatore di 43 anni, aveva un'altra relazione e voleva impossessarsi della casa coniugale, e del premio dell'assicurazione stipulata da entrambi che ammontava a 100.000 €. Francesca Deidda è scomparsa nel nulla il 10/5 da San Sperate. Sollai ha comprato un borsone in cui trasportare e nascondere il corpo ritrovato accanto alla statale 125. Ha mandato messaggi dal cellulare della moglie ad amici e conoscenti, ha anche compilato i moduli di licenziamento simulando la richiesta della moglie e cercando di convincere tutti dell'allontanamento volontario, per mesi ha negato, fino alla confessione, quando gli inquirenti hanno trovato un dispositivo satellitare sul suo camion che nei tracciati ha mostrato il luogo dove è stato ritrovato il corpo di Francesca in un borsone, ricoperto di piante, acquistate con la carta di credito di Sollai. .