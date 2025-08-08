Femminicidio Foggia, Pres. Impegno Donna: una sconfitta, morte annunciata

00:01:54 min
|
3 ore fa

Denunciare non è bastato a salvarle la vita. Fatimi Hayat è morta. Uccisa con diverse coltellate dal suo ex compagno, un suo connazionale di 46 anni, che aveva denunciato prima al centro antiviolenza di Foggia e poi in Questura. Denuncia per stalking e minacce che aveva fatto scattare il Codice Rosso prima con la misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, che sembra non sia mai stata applicata per problemi tecnici, e poi con una richiesta di arresto dello scorso 28 luglio, dopo che il centro antiviolenza aveva segnalato una situazione con rischio elevato. Arresto mai eseguito perché l'uomo, regolare in Italia, era irreperibile, non avendo un domicilio fisso. Adesso gli inquirenti della Procura di Foggia vogliono capire perché le misure non erano state applicate. Misure che avrebbero potuto salvare la vita della donna che aveva messo tutto nero su bianco. Fatimi stava rientrando a casa dal lavoro, faceva la cuoca in un ristorante, quando il 46enne l'ha aggredita a morte. Inutili i soccorsi chiamati dai vicini che hanno sentito le grida disperate. Lui era già scappato, è stato fermato alcune ore dopo a Roma, ancora con i vestiti sporchi di sangue. Ora, amici e colleghi di lavoro parlano di un femminicidio annunciato. "Ha fatto tutto quello che doveva fare. E certo che è morta: una morte annunciata. Per noi è un grande dolore. È una sconfitta non della società, prima di tutto nostro, naturalmente, che nonostante quello che abbiamo fatto non è servito a protezione di rete, di protezione della donna e di contrasto alla violenza". protezione di rete, di protezione della donna e di contrasto alla violenza". .

Fuori il Traditore, la campagna contro abbandono animaliFuori il Traditore, la campagna contro abbandono animali
cronaca
Fuori il Traditore, la campagna contro abbandono animali
00:01:26 min
| 1 ora fa
pubblicità
Brescia, donna morta investita da un'auto pirata a CalvagesBrescia, donna morta investita da un'auto pirata a Calvages
cronaca
Brescia, donna morta investita da un'auto pirata a Calvagese
00:00:32 min
| 2 ore fa
ERROR! T13080825ERROR! T13080825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 2 ore fa
Reggio Emilia, morte pitbull Diego: condanna dalla BrambillReggio Emilia, morte pitbull Diego: condanna dalla Brambill
cronaca
Reggio Emilia, morte pitbull Diego: condanna dalla Brambilla
00:00:30 min
| 2 ore fa
Foggia, uccide l'ex compagna che lo aveva denunciato per stalkingFoggia, uccide l'ex compagna che lo aveva denunciato per stalking
cronaca
Foggia, uccide l'ex compagna che lo aveva denunciato per stalking
00:01:35 min
| 4 ore fa
ERROR! T08080825ERROR! T08080825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB0808000ERROR! WEB0808000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'8 agosto
00:22:36 min
| 7 ore fa
Roma, restaurata e riqualificata Piazza MazziniRoma, restaurata e riqualificata Piazza Mazzini
cronaca
Roma, terminati i lavori di restauro a Piazza Mazzini
00:01:00 min
| 19 ore fa
ERROR! T19070825ERROR! T19070825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
Omicidio a Foggia, donna uccisa a coltellateOmicidio a Foggia, donna uccisa a coltellate
cronaca
Omicidio a Foggia, donna uccisa a coltellate
00:01:05 min
| 20 ore fa
Frana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agostoFrana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agosto
cronaca
Frana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agosto
00:01:10 min
| 20 ore fa
ERROR! Arma dei Carabinieri, Generale Luongo in visita a Lampedusa e PantelleriaERROR! Arma dei Carabinieri, Generale Luongo in visita a Lampedusa e Pantelleria
cronaca
Carabinieri, Generale Luongo a Lampedusa e Pantelleria
00:00:46 min
| 21 ore fa
Fuori il Traditore, la campagna contro abbandono animaliFuori il Traditore, la campagna contro abbandono animali
cronaca
Fuori il Traditore, la campagna contro abbandono animali
00:01:26 min
| 1 ora fa
Brescia, donna morta investita da un'auto pirata a CalvagesBrescia, donna morta investita da un'auto pirata a Calvages
cronaca
Brescia, donna morta investita da un'auto pirata a Calvagese
00:00:32 min
| 2 ore fa
ERROR! T13080825ERROR! T13080825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 2 ore fa
Reggio Emilia, morte pitbull Diego: condanna dalla BrambillReggio Emilia, morte pitbull Diego: condanna dalla Brambill
cronaca
Reggio Emilia, morte pitbull Diego: condanna dalla Brambilla
00:00:30 min
| 2 ore fa
Foggia, uccide l'ex compagna che lo aveva denunciato per stalkingFoggia, uccide l'ex compagna che lo aveva denunciato per stalking
cronaca
Foggia, uccide l'ex compagna che lo aveva denunciato per stalking
00:01:35 min
| 4 ore fa
ERROR! T08080825ERROR! T08080825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB0808000ERROR! WEB0808000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'8 agosto
00:22:36 min
| 7 ore fa
Roma, restaurata e riqualificata Piazza MazziniRoma, restaurata e riqualificata Piazza Mazzini
cronaca
Roma, terminati i lavori di restauro a Piazza Mazzini
00:01:00 min
| 19 ore fa
ERROR! T19070825ERROR! T19070825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
Omicidio a Foggia, donna uccisa a coltellateOmicidio a Foggia, donna uccisa a coltellate
cronaca
Omicidio a Foggia, donna uccisa a coltellate
00:01:05 min
| 20 ore fa
Frana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agostoFrana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agosto
cronaca
Frana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agosto
00:01:10 min
| 20 ore fa
ERROR! Arma dei Carabinieri, Generale Luongo in visita a Lampedusa e PantelleriaERROR! Arma dei Carabinieri, Generale Luongo in visita a Lampedusa e Pantelleria
cronaca
Carabinieri, Generale Luongo a Lampedusa e Pantelleria
00:00:46 min
| 21 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità